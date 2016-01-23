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أنطوي يكافيء زيزو ويسجل أول أهدافه في الدوري

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أنطوي يكافيء زيزو ويسجل أول أهدافه في الدوري أنطوي يكافيء زيزو ويسجل أول أهدافه في الدوري

سجل الغاني جون أنطوي أول أهدافه في مسابقة الدوري المصري الممتاز بعد أن هز شباك الاتحاد السكندري بهدف رائع.

أنطوي الذي غاب عن المشاركة مع الأهلي أغلب فترات تولي بيسيرو المدير الفني السابق للفريق عاد فقط للعب أمام الإسماعيلي المباراة السابقة ليسجل اليوم أول أهدافه في الدوري مع المارد الأحمر.

جملة رائعة نفذها الأهلي من عبد الله السعيد الذي لعب كرة طولية لفتحي الذي أرسل عرضية مباشرة لأنطوي الذي لم يتوان ليسجل أول أهداف الأحمر.

ويعد هذا أول هدف يسجله أنطوي مع الأهلي منذ أغسطس الماضي عندما هز شباك الترجي في كأس الكونفدرالية.

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