الأهلي بعد الفوز على الاتحاد: القادم أفضل

رفض الأهلي طلب ماليك إيفونا مهاجم الفريق باستكمال علاجه في مسقط رأسه بالجابون.

ويعاني ماليك إيفونا من إصابة في العضلة الخلفية، غاب على إثره في المباريات الأخيرة للفريق.

وكان إيفونا قد تقدم بطلب رسمي لإدارة الأهلي، بأن يسمحوا له باستكمال تأهيله العلاجي في الجابون بدلا من مصر.

من جانب إدارة الأهلي، رفضت ذلك الطلب "الغريب" على حد وصفهم، رغم إصرار إيفونا عليه في أكثر من مناسبة، إذ ارتأت الإدارة أن لا مبرر لتلك الخطوة، خاصة أن الجابون ليست بينن الدول الشهيرة بالتميز في علاج إصابات الملاعب.

وبدأ إيفونا بالفعل برنامجه العلاجي الموضوع من الجهاز الطبي للأهلي، إذ أن الفريق يسعى لأن يكون اللاعب الجابوني جاهزا لمواجهة الزمالك في قمة الدوري يوم 9 فبراير المقبلة.

ويلتقي الأهلي عصر اليوم السبت مع نظيره الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة الـ 16، في مباراة يغيب عنها إيفونا بسبب الإصابة أيضا.