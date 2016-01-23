إخلاء سبيل يحيى الكومى بعد سداد 15 مليون جنيه تمهيدا للتصالح

أمر المستشار محمد البشلاوى رئيس نيابة شرق القاهرة بإخلاء سبيل رجل الأعمال، يحيى الكومى رئيس مجلس إدارة نادى الإسماعيلى الأسبق بعدما سدد 15 مليون جنيه، للتصالح فى قضية شيك بدون رصيد لصالح أحد رجال الأعمال، والذى أمر بإيقاف التنفيذ واستكمال إجراءات التصالح.

وكانت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية قد ألقت القبض على رجل الأعمال يحيى الكومى رئيس مجلس إدارة نادى الإسماعيلى الأسبق، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العربية للتجارة والتوكيلات، والهارب من أحكام حبس نهائية بلغت 20 عاماً.