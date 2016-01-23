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غرق سائح مصرى فى مغارة جعيتا بلبنان

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غرق سائح مصرى فى مغارة جعيتا بلبنان غرق سائح مصرى فى مغارة جعيتا بلبنان
غرق سائح مصرى إثر سقوطه فى مياه مغارة جعيتا اللبنانية، اليوم السبت، وقال السفير المصرى فى لبنان الدكتور محمد بدر الدين زايد ، فى تصريحات صحفية، إن السائح المصرى يبلغ 25 عاما، وقد توفى إثر سقوطه فى مياه مغارة جعيتا.

وأوضح أنه يتابع شخصيا تداعيات الحادث الأليم مع الجهات اللبنانية فى مقدمتها مدير الأمن الداخلى اللبنانى اللواء إبراهيم بصبوص والجهات الفنية المسئولة عن المغارة، معربا عن تعازيه الحارة لأهالى الفقيد.

وقال الدكتور نبيل الحداد مدير المغارة فى تصريح صحفى، إن الحادث وقع أثناء انتظار الشاب المصرى لركوب القارب ليتنزه داخل المغارة مع فوج مصرى، وحدث ازدحام أدى إلى سقوطه فى المياه، ثم جرفته المياه إلى منطقة السدود، حيث يتعذر لأى شخص عادى الوصول إليه، ثم وصل الدفاع المدنى وانتشل جثته بعد أن فارق الحياة، معربا عن أسفه الشديد وتعازيه لمصر فى الحادث الأليم.

توصف مغارة جعيتا بأنها إحدى عجائب الطبيعة فى لبنان، وتقع فى قلب الجبال إلى الشمال من بيروت، وتشتهر بأشكالها الكلسية التى تشبه التماثيل، كما يجرى فيها نهر صغير ترتفع مياهه فى الشتاء.

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مصر 365