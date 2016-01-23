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أخبار الأردن اليوم.. عمان تتجه لرفع الحد الأدنى للأجور

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أخبار الأردن اليوم.. عمان تتجه لرفع الحد الأدنى للأجور أخبار الأردن اليوم.. عمان تتجه لرفع الحد الأدنى للأجور
ركزت أخبار الأردن اليوم، حول اتجاه الأردن لرفع الحد الأدنى للأجور، حيث يمر على الاقتصاد الأردنى تحذيرات من تباطؤ النمو، وموازنة تقشفية للعام الرابع، فى وقت تشهد فيه نسبة الفقر فى الأردن معدلات عالية.

وتتجه عمان لرفع الحد الأدنى للأجور قريبًا، تماشيًا مع ارتفاع تكاليف المعيشة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تقوم لجنة ممثلين عن وأصحاب العمل والعمال بدراسة تكاليف المعيشة والمتغيرات التى طرأت عليها خلال الفترة الماضية ومدى مناسبة الأجور المعمول بها فى الأردن حاليا.

وتقيد الحكومة الأردنية الحد الأدنى للأجور بالنسبة للمواطنين عند 268 دولاراً منذ عام 2012، وبواقع 212 دولاراً شهرياً بالنسبة للأيدى العاملة الوافدة، وذلك منذ عام 2008.

أخبار الأردن اليوم..
>كما تناولت أخبار الأردن اليوم، تسليط الضوء على اللاجئين السوريين الذين يقومون برحلة شاقة عبر الصحراء هاربين من الضربات الروسية، والذين يلقون استقبالاً فاترًا من الأردن الذى يبقيهم فى مناطق غير مأهولة، بحجة أن بعضهم قد يكونوا من المتشددين.

وتقطعت السبل الآن بنحو 17 ألف سورى فى منطقة قاحلة عند المعبر الوحيد، الذى لا يزال الأردن يستقبل منه اللاجئين فى الصحراء التى لا يسكنها عدد كبير من السكان، وحيث تلتقى حدود سوريا والأردن والعراق على بعد نحو 330 كيلومترا شمال شرقى العاصمة عمان

ورصدت أخبار الأردن اليوم أيضًا، حول تعديلات مجلس النواب الأردنى فى آخر جلساته فى قانون الإقامة وتصاريح الدخول الخاصة بالأجانب، والتى من شأنها أن تؤدى إلى تحويل حوالى مليون فلسطينى داخل الأراضى الأردنية يحملون جواز السفر الموقت، إلى "جالية" أو "عمالة وافدة"، وتخضعهم لشروط الإقامة وتصاريح العمل.

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