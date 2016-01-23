أخبار المغرب اليوم.. "الطماطم" تُثير أزمة بين الرباط وإسبانيا

ركزت أخبار المغرب اليوم، حول الحملة القائمة حاليًا فى إسبانيا ضد "طماطم المغرب"، حيث إنه بعد أسابيع من صدور قرار المحكمة الأوروبية القاضى بإلغاء الاتفاقية الزراعية بين الاتحاد الأوروبى والمغرب، جاء الدور على الفدرالية الإسبانية للخضر والفواكه، وجمعيتها الخاصة بالفلاحين المصدرين، من أجل خوض حملة جديدة ضد صادرات الطماطم المغربية، بذريعة أن المصدرين المغاربة لم يحترموا بنود الاتفاقية التى جمعت بين المملكة والاتحاد الأوروبى.

وقالت الفدرالية الإسبانية، التى تعد من أكبر الهيئات الزراعية فى إسبانيا، إن هناك "فضيحة" مرتبطة بالصادرات المغربية من الطماطم، متمثلة فى تجاوز الكمية المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبى، بموجب اتفاق الشراكة بين الطرفين.

أخبار المغرب اليوم..

>ورصدت أخبار المغرب اليوم، إشادة وزير الداخلية البلجيكى، يان يانبون، بالتعاون مع المغرب فى المجال الأمنى، مؤكدًا على "التجربة الكبيرة" التى راكمها المغرب فى مجال محاربة التطرف.

وأشار نوه يانبون، فى تصريحات لتليفزيون المغرب من بروكسل، بالتعاون "الجيد جدًا" بين الأجهزة الأمنية المغربية والبلجيكية، خاصة فى مجال تبادل المعلومات والمعطيات.

وتناولت أخبار المغرب اليوم أيضًا، دعوة رئيس المجلس الاقتصادى والاجتماعى والبيئى بالمغرب زار بركة، إلى وضع سقف لأرباح الشركات الخاصة، التى يعهد إليها بتدبير توزيع الماء والكهرباء والنقل والمواصلات، حيث مثل أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، بعد أن أتضح أن هذه الشركات حققت فى عام 2012، أرباحًا وصلت إلى 440 مليون دولار.

وأتضح من العرض الذى قدمه البركة، أنه فى الوقت الذى ارتفعت فيه أرباح هذه الشركات الخاصة، التى يعهد إليها بتدبير الماء والكهرباء والنقل، العام الماضى، بحدود 23%، قياسًا بعام 2008، تراجعت أرباح الشركات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء التابعة للدولة 37%.