محافظ دمياط يشكل لجنة لفحص شكوى بوجود مخالفات فى مدرستين

قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط تشكيل لجنة لفحص شكوى مقدمة من أحد المواطنين بوجود مخالفات بمدرسة شطا الفنية المتقدمة الصناعية.

وضمت اللجنة موجه مالى وإدارى بمديرية التربية والتعليم رئيسا وعضوين من الإدارة الفنية بالديوان العام، على أن تكون مهمة اللجنة فحص الشكوى على الطبيعة وعرض النتيجة على المحافظ على وجه عاجل.

كما تلقى المحافظ شكوى على الإيميل بوجود عدة مخالفات بمدرسة شهداء البصارطة خاصة بدرجة القرابة بسجلات تسكين القائمين على لجان الامتحانات والتصحيح، وعلى الفور وجه المحافظ لجان المتابعة لفحص الشكوى على الطبيعة والتحقق من الأمر، حيث وجد 21 من قوة المدرسة غياب من أول اليوم ما بين التصحيح والندب.

كما تبين وجود خانتى الحضور والانصراف مفتوحتين والدفاتر غير مختومة وغير مرقمة وقد قامت اللجنة بالشطب على أحد المدرسين بالمدرسة المدرج اسمه ضمن كشوف المستبعدين، وفقا لدرجة القرابة، كما تابعت اللجنة ما ورد بالشكوى من وجود أشخاص من غير العاملين بالمدرسة داخل الكنترول، ولم يتبين صحة ذلك.

ورصدت اللجنة أيضا إحدى المدرسات تقوم بالتصحيح فى غرفة الحاسب وأقرت بأن لها أقارب بالمدرسة، حيث قامت لجان المتابعة بإخراجها من المدرسة وعمل محضر إثبات للحالة.. بالرغم من أن اسمها غير مدرج بسجل التسكين، كما رصدت اللجان وجود 2 مدرس مادة رياضيات وأمينة توريدات يقومون بالتصحيح رغم عدم إدراج أسمائهم فى جدول التصحيح.

وبالعرض على الدكتور المحافظ أحال المخالفات لمديرية التربية والتعليم للتحقيق العاجل والعرض بالنتيجة.