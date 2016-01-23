لجنة تعديل اللائحة تناقش اقتراحات النواب بعد ضم 7أعضاء من المتخصصين

تناقش اللجنة الخاصة بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مساء اليوم السبت، الاقتراحات المكتوبة التي قدمها النواب إلى مكتب الأمين العام للمجلس حول اللائحة الداخلية للبرلمان.

> وقال النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب – في تصريح اليوم – “إن هيئة المكتب في المجلس اختارت سبعة خبراء باللجنة التي ستعد اللائحة، لافتا إلى أنها تضم النواب سعد الجمال، وأحمد سعيد، ومرتضى منصور، ومحمد سليم، وحسن بدير، وكمال أحمد، وأسامة الأزهري”.

وكان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب قد أعلن في الجلسة العامة للمجلس يوم الخميس الماضي عن تشكيل اللجنة الخاصة بتعديل اللائحة من 25 نائبا لتبدأ عملها اعتبارا من اليوم السبت ولمدة أسبوعين.

وضمت اللجنة 9 نواب من ممثلي الهيئات البرلمانية، التي لا يقل عدد أعضائها عن 5 نواب، و9 أعضاء من المستقلين بالقرعة من بين الراغبين في الترشح لعضوية اللجنة، و7 متخصصين اختارهم مكتب المجلس.

وأشار عبد العال إلى أنه بعد انتهاء اللجنة من صياغة اللائحة سيتم عرضها علي المجلس لمناقشتها، لافتا إلى أنه متاح لكل عضو تقديم اقتراحات مكتوبة حول اللائحة إلى مكتب الأمين العام للمجلس.

ا ش ا