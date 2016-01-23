أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار العراق اليوم.. مقتل 54 داعشيا من بينهم قيادى بارز شمال الرمادى بالعراق

Google+ Print
أخبار العراق اليوم.. مقتل 54 داعشيا من بينهم قيادى بارز شمال الرمادى بالعراق أخبار العراق اليوم.. مقتل 54 داعشيا من بينهم قيادى بارز شمال الرمادى بالعراق
تناولت أخبار العراق اليوم السبت، تصريح وزير وزير الدفاع الأمريكى عن أعضاء التحالف داعش، كما ركزت أخبار العراق اليوم على مقتل 54 داعشيا من بينهم قيادى بارز شمال الرمادى.

أخبار العراق اليوم


>قال وزير الدفاع الأمريكى آشتون كارتر الجمعة ان العديد من اعضاء التحالف الدولى ضد "تنظيم داعش" فى العراق وسوريا "لا يفعلون شيئا بالمرة" فى محاربة التنظيم. واتت لهجة كارتر مخالفة لما داب عليه الخطاب الأميركى المعتاد من تركيز على التعاون بين أعضاء التحالف ال 65 الذى تقوده واشنطن تحت شعار "مهمة واحدة وأمم متعددة".

أخبار العراق اليوم


>أعلن قائد عمليات محافظة الأنبار غرب العراق اللواء الركن إسماعيل المحلاوى السبت، مقتل 54 عنصرا من تنظيم داعش بينهم أبرز قيادى التظيم الإرهابى المدعو (أبو عائشة المصلاوى) فى منطقة البو ذياب شمال مدينة الرمادي مركز المحافظة والتى تبعد عن غرب بغداد بحوالى 108 كيلومترات.
>وذكر المحلاوى فى تصريح نقلته وكالة انباء الاعلام العراقى أن " القطعات الأرضية التابعة إلى قيادة عمليات الأنبار وبالتعاون مع طيران التحالف الدولى، تمكنوا من قتل (54) داعشياً بينهم الإرهابى المدعو (أبو عائشة المصلاوى) أبرز قيادات عصابات داعش الإرهابية فى منطقة البو ذياب".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365