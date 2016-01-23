أخبار سوريا اليوم.. أمريكا تجهز قاعدة عسكرية جوية شمال شرق سوريا

أخبار سوريا اليوم

تناولت أخبار سوريا اليوم، تجهيز الولايات المتحدة لقاعدة عسكرية جوية شمال شرق سوريا، كما ركزت أخبار سوريا اليوم على إعلان نائب الرئيس الأمريكى استعداد بلاده للحل العسكرى فى سوريا.>يعمل الأمريكيون على تجهيز مطار فى محافظة الحسكة فى شمال شرق سوريا لاستخدامه كقاعدة عسكرية لطائراتهم المروحية التى تقل عشرات المستشارين والعناصر الذين دخلوا البلاد أخيرا، وفق ما أفادت مصادر متطابقة وكالة فرانس برس. ونفت القيادة العسكرية الأمريكية سيطرتها على أى مطار فى سوريا، مشيرة فى الوقت نفسه إلى أنها تسعى "باستمرار إلى زيادة فاعلية الدعم اللوجستى" لقواتها فى سوريا.

وقال مصدر عسكرى سورى لوكالة فرانس برس "يجهز الأمريكيون قاعدة عسكرية فى منطقة تدعى أبو حجر فى جنوب رميلان (ريف الحسكة الشمالى الشرقى) منذ أكثر من ثلاثة أشهر"، مضيفا أن عشرات الخبراء الأمريكيون يشاركون "فى تجهيز القاعدة" بمشاركة وحدات حماية الشعب الكردية، "وقد باتت شبه جاهزة للعمل".

أخبار سوريا اليوم

>أعلن جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكى، استعداد بلاده مستعدة للحل العسكرى فى سوريا، إذا فشل الحل السياسى فى إنهاء الصراع. وأشار نائب الرئيس الأمريكى، خلال مؤتمر صحفى فى أنقرة، إلى أنه ناقش مع المسؤولين الأتراك سبل دعم أنقرة للعرب السنة فى سوريا.