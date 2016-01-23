هنيه: الحرب غير واردة وإن فرضت علينا فشعبنا سيدافع عن نفسه

قال نائب رئيس المكتب السياسى لحركة "حماس" بفلسطين إسماعيل هنيه أن الحركة لا تحضر لحرب مقبلة مع الاحتلال الإسرائيلى وأنها جاهزة لها أن فرضت عليها.

وأضاف هنية -خلال حفل اقامته حماس بمدينة غزة السبت، لتكريم الصحفيين الحاصلين على جوائز دولية لعام 2015- " لسنا بوارد التحضير لحرب من جانبنا لكن أن فرضت علينا فشعبنا قادر على الدفاع عن نفسه"، لافتا إلى أن هناك موجة إعلامية متجددة من الإعلام الإسرائيلى ضد غزة والتلويح بلغة تشبه لغة ما قبل الحروب السابقة.

وكانت وسائل الإعلام العبرية قد نقلت عن مسئولين فى جيش الاحتلال الإسرائيلى تهديدهم بشن عملية عسكرية على غزة وقولهم أن حركة حماس أنهت استعداداتها لأية مواجهة قادمة مع إسرائيل، بما فى ذلك حفر الأنفاق العابرة للحدود مع قطاع غزة.

ودعا هنية الإعلام الفلسطينى لأن يعرف ويدرك نقاط القوة الفلسطينية ويواجه الحرب النفسية والإعلامية التى يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطينى فى غزة والضفة، مشيرا إلى أن هناك جريمة كبرى وحربا بلا مدافع وبلا أزيز رصاص وهى الحصار على قطاع غزة الذى هو أخطر من المدفع والرصاصة والطائرة ومستمر على غزة منذ 10 سنوات، فى ظل انشغال الشعوب العربية فى همومها.

وتابع: "نحن نؤكد جاهزيتنا الكاملة وبحث كل الصيغ التى من شأنها التخفيف من معاناة شعبنا وتكسر الحصار وتفتح الآفاق أمامه"، لافتا إلى أن حماس تجرى حوارات معمقة مع الفصائل حول كل الصيغ المطروحة لحل أزمة معبر رفح من أجل التوصل إلى ما يصب فى مصلحة الشعب الفلسطينى بعيدا عن المصالح الحزبية.

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