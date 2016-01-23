أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

التشكيل - فان جال يدفع بالشاب جاكسون أمام ساوثامبتون.. يانوزاي بديلا

Google+ Print
التشكيل - فان جال يدفع بالشاب جاكسون أمام ساوثامبتون.. يانوزاي بديلا التشكيل - فان جال يدفع بالشاب جاكسون أمام ساوثامبتون.. يانوزاي بديلا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد والأهلي في إطار مباريات دور الـ16 من عمر مسابقة الدوري المصري

___________________

تعرف على تشكيل الفريقين والتغطية الحية للمباراة دقيقة بدقيقة من هنا

__________________

_________________

أحداث اللقاء

64) كرة ساقطة من عبد الله السعيد في الجبهة اليمنى انطلق فتحي وحول الكرة لعرضية متقنة سددها أنتوي مباشرة في الشباك.

- أنتوي يتقدم للأحمر.

54) أولى تبديلات الأهلي بدخول مؤمن زكريا بدل من متعب.

45+3: حجازي أرسل كرة طولية داخل منطقة جزاء الاتحاد حولها أنتوي برأسه مرت بجوار القائم.

- الحكم احتسب ثلاث دقائق كوقت بدل من الضائع.

- المباراة منحصرة في منتصف الملعب ولا توجد أي هجمات حقيقية حتى الأن.

36) أوووووووووووه رمضان يهدر إنفرادا تاما بعد تمرير رائعة من أنتوي سددها اللاعب الشاب لكن الحارس تألق وتصدى للكرة بقدمه.

28) كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء عن طريق أوباما سددها الشعراوي لكن ضعيفة في يد إكرامي.

19) أحمد فتحي أرسل عرضية بيسراه امسكها الحارس محمود السيد بثبات.

8) أولى تسديدات اللقاء من محمود شعبان مدافع الفريق السكندري امسكها إكرامي على مرتين.

مرور خمس دقائق واستحواذ من الأهلي على الكرة وضغط متقدم من الاتحاد في منتصف الملعب ولا توجد أي خطورة على المرميين حتى الأن.

_________________

تفاعل معنا عبر تغريداتك من هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع