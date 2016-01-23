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الخميس المقبل| الاتحاد المصري للفروسية يُنظم بطولة الجمهورية

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الخميس المقبل| الاتحاد المصري للفروسية يُنظم بطولة الجمهورية الخميس المقبل| الاتحاد المصري للفروسية يُنظم بطولة الجمهورية

ينظم اتحاد للفروسية، بطولات الجمهورية للفروسية لقفز الموانع “الحلقة الخامسة” للدرجة الرابعة، وذلك أيام 28، و29، و30 يناير المقبل، على ملاعب أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، لمن هم دون 14 عامًا.

جدير بالذكر أن آخر موعد لقبول الاشتراك للفرسان هو الأحد 24 يناير، وتجرى مراسم تسليم الجوائز للفرسان الفائزين على خيولهم التى تم التبارى بها فى نهاية كل مباراة.

وذكر بيان للاتحاد المصرى للفروسية، أن هذا البطولة تشمل موانع ثنائية وثلاثية يتراوح ارتفاعها من 90 حتى 115 سم، وبسرعة للخيول تبدأ من 300 متر/الدقيقة، وحتى 350 متر/ الدقيقة.

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