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خطوات للاعتناء بفوط الحمّام

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السبت 23-01-2016 16:16

تعتبر الفوط من اكسسوارات الحمام؛ هي تضفي جمالية على ديكوره من خلال ألوانها وأشكالها. من هذا المنطلق، "سيدتي. نت" يساعدك في اختيار الفوط المناسبة لحمامك، وكيفية الحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة:

1. اختاري الفوط المصنوعة من القطن 100%. انظري إلى الملصق الذي يأتي على ظهر الفوطة.
2. ضعي الفوط ذات الأحجام الصغيرة المخصصة لتجفيف اليدين بالقرب من حوض الغسل، وهي تأتي، عادة، بحجم 30/ 30، فضلاً عن تعليق المناشف الكبيرة بجانب حوض الاستحمام.

3. انتقي الفوط باللون الأبيض؛ إذ يعطي هذا الأخير شعوراً بالنظافة والانتعاش، وهو أقل‭ ‬عرضة‭ ‬لأن‭ ‬يبهت‭ ‬لونه.
4. اغسلي الفوط قبل استعمالها بالماء الساخن لتعقيمها.
5. تجنبي استعمال المنظفات التي تحتوي على مادة الكلور التي تقضي على بياضها الناصع.
6. جفّفي الفوط من خلال نفضها قبل تعليقها لمنع تشابك خيوطها.

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سيدتي