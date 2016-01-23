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إيطاليا تصف مصرى بـ"البطل" لإحباطه عملية سطو مسلح بسوق تجارى

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إيطاليا تصف مصرى بـ"البطل" لإحباطه عملية سطو مسلح بسوق تجارى إيطاليا تصف مصرى بـ"البطل" لإحباطه عملية سطو مسلح بسوق تجارى
وصف مهاجر مصرى بـ"البطل" فى إيطاليا بعدما ساعد فى إحباط عملية سطو مسلح فى سوق تجارى بمدينة تورينو شمالى إيطاليا.

وبثت الشرطة المحلية لقطات من كاميرا أمنية لرجل يبلغ من العمر 29 عاماً يطرح لصًا يحمل سكينًا أرضا بعدمًا سلمته صرافة تعمل بالمتجر 700 يورو (حوالى 778 دولار) من صندوق النقود الذى تعمل عليه.

وقالت الشرطة إن الحادثة، التى وقعت فى الثانى عشر من يناير، سوف تساعد فى تأمين فرص الرجل المصرى فى الحصول على إقامة بإيطاليا.

أضافت الشرطة أنها سوف ترافقه إلى مكتب الهجرة بمقر الشرطة المحلية لبدء عملية التقدم بطلب الإقامة.

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مصر 365