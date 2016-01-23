بالصور.. حملة مجانية للكشف المبكر عن أورام الثدى بأسوان

قرر اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، قبول السيدات أقل من 40 سنة، من مصابى أورام الثدى، للكشف المبكر بالمجان، ضمن حملة وزارة الصحة بمعهد الأورام بأسوان.

جاء ذلك خلال طلب سيدة أثناء جولة محافظ أسوان، داخل معهد الأورام، صباح اليوم السبت، يرافقه الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور حازم الفيل مدير المعهد.

وأكد اللواء مجدى حجازى، أن محافظة أسوان تدعم خطة وزارة الصحة، فى الكشف المبكر عن أورام الثدى، خاصة السيدات التى تعانى من تاريخ مرضى بالأسرة، وذلك على مستوى المحافظة بمساعدة مركز الأورام بأسوان، هذا ما طلبته منى إحدى السيدات التى تعانى من إصابة ابنتها لكن عمرها أقل من 40 سنة، طبقاً لاشتراطات وزارة الصحة.

ومن جانبه، أضاف الدكتور حازم الفيل، مدير معهد أورام أسوان، أن المركز يستعد الأسبوع المقبل لانطلاق حملة الكشف المبكر عن أورام الثدى للسيدات، وذلك عن طريق الكشف المبكر للسيدات وعمل الفحوصات والجراحات اللازمة بالمجان، تخفيفاً على معاناة سيدات الصعيد.

وأشار مدير معهد أورام أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن حملة الكشف المبكر مستمرة داخل المعهد بمدينة أسوان وعدد من مدن المحافظة، ومن المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة أشهر وأكثر، ويصاحبها حملات توعية عن طريق ندوات وعروض مسرحية فنية بالتنسيق مع فرع ثقافة أسوان، ومديرية الشئون الصحية بأسوان.

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