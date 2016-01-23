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بالصور.. انتظام أعمال تقدير الدراجات للشهادة الابتدائية فى بنى سويف

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انتظمت، اليوم السبت، أعمال لجنة تقدير الدرجات للصف السادس الابتدائى ببنى سويف، بعدما أوقفها نبوى الدخنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أمس الأول الخميس، لوجود بعض المخالفات.

من جانبة تفقد "الدخنى" أعمال التقدير لمتابعة تنفيذ ما تم إصداره من قرارات وعدم تواجد أى معلم غير متخصص بغرفه التصحيح، حيث بدأ اليوم تصحيح مادة اللغة العربية، وغداً مادتى العلوم والرياضيات والثلاثاء دراسات إجتماعية ولغة إنجليزية.

وعقد وكيل الوزارة اجتماعا مع موجهى المواد الأساسية (لغة عربية وإنجليزية - علوم - دراسات اجتماعية - رياضيات)، لمناقشه بعض الأمور التى تتعلق بالتصحيح، والتاكيد على عدم دخول معلم غير متخصص فى أى مادة من المواد.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن ما تم عمله الهدف منه الحفاظ على المعلم والطالب فى نفس الوقت، حيث يتم التصحيح من متخصص يراعى أبنه الطالب الذى يقوم بتصحيح ورقته دون تسرع ،ويكون على دراية بما يعمله دون التقليل من شأن أحد.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، قرر الخميس إيقاف أعمال الكنترول والتصحيح، للشهادة الابتدائية، لوجود مخالفات إدارية خاصة بأعمال التصحيح ووجود معلمين غير متخصصين فى أعمال التصحيح.
>اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

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