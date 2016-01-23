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مباشر الدوري المصري - الاتحاد (0) - (0) الأهلي.. الأحمر يسعى للثأر

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مباشر الدوري المصري - الاتحاد (0) - (0) الأهلي.. الأحمر يسعى للثأر مباشر الدوري المصري - الاتحاد (0) - (0) الأهلي.. الأحمر يسعى للثأر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد والأهلي في إطار مباريات دور الـ16 من عمر مسابقة الدوري المصري

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تعرف على تشكيل الفريقين والتغطية الحية للمباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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أحداث اللقاء

8) أولى تسديدات اللقاء من محمود شعبان مدافع الفريق السكندري امسكها إكرامي على مرتين.

مرور خمس دقائق واستحواذ من الأهلي على الكرة وضغط متقدم من الاتحاد في منتصف الملعب ولا توجد أي خطورة على المرميين حتى الأن.

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