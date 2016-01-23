صور| «صحة سوهاج»: 30 مستشفى تكاملي خارج الخدمة ودراسة لاستغلالها‎

قال الدكتور يسرى بيومى، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إن 30 مستشفى تكاملى بمحافظة سوهاج توقفت تماما عن العمل بعد القرار الوزارى الذى صدر فى عام 2008 بوقف العمل بتلك المستشفيات بسبب استراتيجيات وزارة الصحة سابقا فى فتح عدد من المستشفيات بالقرى بدون وضع خطة مستقبلية لامكانية الاستفادة منها.

وأضاف بيومي، أن هذه الاستراتيجيات أدت إلى فشل تلك المستشفيات ليست فى سوهاج وحدها ولكن على مستوى الجمهورية لتتحول بعض تلك الأماكن المهجورة إلى أوكار للموبقات.

وأوضح، أن مديرية الصحة بسوهاج تقدمت بدراسة لإعادة الاستغلال الامثل لتلك المستشفيات الغير مستغلة وتحويلها الى مؤسسات صحية متخصصة يستفيد منها المواطن شملت الدراسة تحويل مستشفى بلصفورة الى مستشفى متخصص لعلاج الادمان ومستشفى جزيرة شندويل الى مستشفى للطوارئ ومستشفى شطورة الى مستشفى للعناية المركزة ومستشفى الزوك الى مدرسة للتمريض.