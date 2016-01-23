إنشاء مستشفي عالمي لجراحات الوجه والرأس بجامعة سوهاج‎

استقبل الدكتور نبيل نور الدين عبداللاه، رئيس جامعة سوهاج، السبت، وفدًا من جمعية مصر الخير؛ وذلك لمناقشة استعدادات إنشاء مستشفي جراحات الوجه والرأس.

وأضاف نور الدين، أن الاجتماع استهدف مناقشة آخر الاستعدادات والمتطلبات النهائية التي سوف تحتاجها المستشفي والتي من شأنها إحداث نقلة نوعية كبيرة في المجال الطبي لاسيما جراحات الوجه والرأس , موضحا أنه بصدد توقيع البروتوكول النهائي مع القطاع الطبي بجمعية مصر الخير وذلك تمهيدا للبدء في تنفيذ المشروع .

من جانبها، رحبت الدكتورة نجوي كامل، مدير القطاع الطبي بجمعية مصر الخير، بحفاوة الاستقبال والتعاون مع جامعة سوهاج, موضحة أن الرسومات الهندسية علي وشك الانتهاء خاصة بعد تحديد الأرض المخصصة للمستفي وأن إجراءات الطرح سوف تتم قبل منتصف العام الحالي .

جدير بالذكر، أنه عقب الاجتماع قام وفد الجمعية والذي شمل الدكتور حازم الشاذلي نائب مدير القطاع الطبي والمهندسة ندي إبراهيم من الإدارة الهندسية بمعاينة أرض الموقع والتي نالت إعجابهم من حيث الموقع الجغرافي والمساحة .