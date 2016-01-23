أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

إنشاء مستشفي عالمي لجراحات الوجه والرأس بجامعة سوهاج‎

Google+ Print
إنشاء مستشفي عالمي لجراحات الوجه والرأس بجامعة سوهاج‎ إنشاء مستشفي عالمي لجراحات الوجه والرأس بجامعة سوهاج‎

استقبل الدكتور نبيل نور الدين عبداللاه، رئيس جامعة سوهاج، السبت، وفدًا من جمعية الخير؛ وذلك لمناقشة استعدادات إنشاء مستشفي جراحات الوجه والرأس.

وأضاف نور الدين، أن الاجتماع استهدف مناقشة آخر الاستعدادات والمتطلبات النهائية التي سوف تحتاجها المستشفي والتي من شأنها إحداث نقلة نوعية كبيرة في المجال الطبي لاسيما جراحات الوجه والرأس , موضحا أنه بصدد توقيع البروتوكول النهائي مع القطاع الطبي بجمعية مصر الخير وذلك تمهيدا للبدء في تنفيذ المشروع .

من جانبها، رحبت الدكتورة  نجوي كامل، مدير القطاع الطبي بجمعية مصر الخير، بحفاوة الاستقبال والتعاون مع جامعة سوهاج, موضحة أن الرسومات الهندسية علي وشك الانتهاء خاصة بعد تحديد الأرض المخصصة للمستفي وأن إجراءات الطرح سوف تتم قبل منتصف العام الحالي .

جدير بالذكر، أنه عقب الاجتماع قام وفد الجمعية والذي شمل الدكتور حازم الشاذلي نائب مدير القطاع الطبي والمهندسة ندي إبراهيم  من الإدارة الهندسية  بمعاينة أرض الموقع والتي نالت إعجابهم من حيث الموقع الجغرافي والمساحة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر