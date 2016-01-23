إصابة شخصين فى حادث تصادم بين سيارتين على طريق أسيوط الغربى

شهد طريق القاهرة - أسيوط الغربى منذ قليل حادث تصادم بين سيارة تحمل مواد بترولية وأخرى نقل، مما أسفر عن إصابة شخصين، تم نقلهما إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، إخطارا من الدكتور سامح محمد السيد مدير إسعاف الفيوم، يفيد بنقل سيارات الإسعاف 2 مصابين فى حادث بطريق القاهرة / أسيوط الغربى إلى مستشفى الفيوم العام، وتبين أنهما أصيبا إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة تحمل مواد بترولية وأخرى نقل بالقرب من موقع تابع لإحدى شركات البترول، وتم عمل الاسعافات اللازمة للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.