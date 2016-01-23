أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة شخصين فى حادث تصادم بين سيارتين على طريق أسيوط الغربى

Google+ Print
إصابة شخصين فى حادث تصادم بين سيارتين على طريق أسيوط الغربى إصابة شخصين فى حادث تصادم بين سيارتين على طريق أسيوط الغربى
شهد طريق القاهرة - أسيوط الغربى منذ قليل حادث تصادم بين سيارة تحمل مواد بترولية وأخرى نقل، مما أسفر عن إصابة شخصين، تم نقلهما إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، إخطارا من الدكتور سامح محمد السيد مدير إسعاف الفيوم، يفيد بنقل سيارات الإسعاف 2 مصابين فى حادث بطريق القاهرة / أسيوط الغربى إلى مستشفى الفيوم العام، وتبين أنهما أصيبا إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة تحمل مواد بترولية وأخرى نقل بالقرب من موقع تابع لإحدى شركات البترول، وتم عمل الاسعافات اللازمة للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365