مصدر طبى: ضابط الأمن الوطنى فارق الحياة بغرفة العناية فى مستشفى الشرطة

- استشهاد ضابط الأمن الوطنى المصاب فى انفجار الهرم بعد تدهور حالته الصحية

أكد مصدر طبى بمستشفى الشرطة بالعجوزه أن الشهيد المقدم أحمد الرفاعى ضابط الأمن الوطنى فارق الحياة اليوم داخل غرفة العناية المركزة، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته فى حادث تفجير شقة خلية إرهابية بالهرم.>وأضاف المصدر أن الضابط فور وصوله إلى المستشفى تم إيداعه على الفور غرفة العناية المركزة، حيث كانت حالته الصحية متدهورة للغاية بالنسبة لباقى المصابين فى الحادث.>كان الشهيد قد شارك ضمن القوة الأمنية التى اقتحمت شقة خلية إرهابية بالهرم، إلا أن العبوات الناسفة الخاصة بالإرهابيين انفجرت داخل الشقة، مما أسفر عن استشهاد عدد من رجال الشرطة والمدنيين