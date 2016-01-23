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7 استعمالات مفاجئة للبوتوكس

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السبت 23-01-2016 16:07

تابعي جديد الأبحاث حول حقن البوتوكس وإمكانيّة استعمالها في أماكن مختلفة وجديدة، بعيداً عن الوجه وتصحيح التّجاعيد، مثل:
تحسين الحاجبين:
عبر حقن المنطقة فوق الحاجبين بالبوتوكس، يرتفع الحاجبان ويصبحان مشدودين، ما يمنع العضل عن جرّ الحاجب إلى الأسفل. كما أنّ حقن البوتوكس قرب الصّدغ يؤدّي إلى تكوين حاجبين بطلة طبيعيّة، عوضاً عن حاجبين شديدي الارتفاع.
بطّة ساق أصغر حجماً:
إنّ استعمال البوتوكس على عضلة الرجل السفليّة يؤدّي إلى تصغير البطّات الكبيرة الحجم.
التخفيف من صداع الرأس:
عبر حقن البوتوكس، تفقد متلقّيات الألم قدرتها على الشّعور به، ما يؤدّي بدوره إلى التخفيف من صداع الرأس الحادّ. تسمح إدارة الأغذية والعقاقير باستعمال البوتوكس لهذه الغاية. وللحصول على النتيجة المرجوّة، لا بدّ من حقنها في عدّة مناطق في الرأس، كلّ 12 أسبوعاً.
شدّ الصدر:
أثار استعمال البوتوكس لشدّ الصدر الكثير من الجدل، لأنّ هذا الاستعمال لم يحظَ بعدُ بموافقة إدارة الأغذية والعقاقير. إذ يمكن لعضلات الصدر أن تشدّ إلى الأكتاف، وحقن البوتوكس تؤدّي إلى ارتخاء هذه العضلات ما يمنع ترهّل الكتفين وبالتالي رفع الصدر.
تشنّجات العضلات:
يُمكن لجرعة صغيرة من البوتوكس أن تُقدّم المساعدة للأفراد الذين يعانون من تشنّجات حادّة في العضلات، مثل الوميض المفاجئ والارتجاف في العضلات، بفضل قدرة المستحضر على تهدئة العضلات.
الوقاية من التجاعيد:
لا يقتصر استعمال البوتوكس على التخلّص من التّجاعيد وعكس تأثيرها، بل يُمكن أيضاً اللجوء إليها للوقاية من التجاعيد، مثل كيم كردشيان التي أقرّت بأنّها استعملت المادّة، قبل أن تبلغ ثلاثين عاماً. لكن قبل الإقدام على هذه الخطوة، استشيري طبيب الجلد.
مثانة مفرطة في النشاط:
وافقت إدارة الأغذية والعقاقير على استعمال البوتوكس لمعالجة مشكلة المثانة المفرطة في النشاط عند الكبار. عندما يتمّ حقن المثانة بالبوتوكس يرتخي العضل، ما يزيد من قدرته على التّخزين ويُخفّف من سلس البول أو تسرّبه.

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