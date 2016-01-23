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بالصور: أفشل عمليات التجميل

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تحوّل تغيير الشكل إلى هوس لدى الكثير من الناس. وعلى الرغم من تطوّر عمليات وتقنيات التجميل، فإن الأخطاء كبيرة، وفي كثير من الأحيان تؤدي إلى نتائج كارثية.

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لم تقع النساء العاديات فقط في هذا الفخّ، بل العديد من النجمات، اللواتي كنّ جميلات، وأصبحن ـ للأسف ـ قبيحات بعد عمليات التجميل؛ وإليك الصور.

تتعرّض النجمات إلى ضغط نفسيّ كونهن تحت الأضواء، ويحاولن دائماً الحفاظ على شبابهن، ما يدفعهن إلى إجراء جراحات بشكل مكثف، ما يؤدّي إلى تغيير أشكالهن أحياناً وحتى تشويههن.


تابعي الصور، واكتشفي أجمل النجمات اللواتي تحوّلن إلى قبيحات بعد عمليات تجميل فاشلة.

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