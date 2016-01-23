عمال مصنع السكر بالفيوم يواصلون الإضراب عن العمل

أعلن عدد من العاملين بمصنع السكر بالفيوم استمرار إضرابهم عن العمال، الذى بدأ الأسبوع الماضى، للمطالبة بإقالة المدير الإدارى وتثبيت العمالة المؤقتة وتحسين أوضاعهم الوظيفية، رغم إعلان اللجنة النقابية للعاملين بشركة سكر الفيوم، اليوم السبت، إنهاء العاملين بمصنع السكر إضرابهم عن العمل، بعد إقالة إدارة الشركة المدير الإدارى بالفيوم استجابة لمطالبهم.

وأكد بعض العمال، المضربون عن العمل، أن إدارة الشركة وافقت من قبل على جميع مطالبهم، خلال المفاوضات بين الجانبين، إلا رحيل المدير الإدارى، ولكنهم أصروا على رحيله، فاستجابت لهم الإدارة، وأرسل رئيس مجلس الإدارة فاكسا بالقرار إلى مقر المصنع بالفيوم.

وكانت اللجنة النقابية للعاملين بمصنع السكر بالفيوم التقت مسؤولى مديرية القوى العاملة، خلال الأيام القليلة الماضية، وقدمت لهم المطالب العاجلة للعاملين، وعلى رأسها إقالة المدير الإدارى، واحتساب 7 أيام إجازة إضافية، طبقا للقانون، وحساب علاوة الترقية على أساسى يونيو 2015 وفقا للنسبة، وتصفية رصيد الإجازات، ودراسة حالة العاملين المؤقتين والموسميين، وأعلنت اللجنة فض الإضراب، وإرجاء باقى المطالب للتفاوض مع الشركة، مع إلغاء كل ما ترتب من تعسف ضد العمال منذ أن بدأوا الإضراب فى 9 يناير.

وأكد أحمد عبد الهادى، أحد العمال الذين أعلنوا استكمال إضرابهم عن العمل، أنهم لن يفضون إضرابهم إلا بعد إقالة جميع العمال والإداريين الذين وصلوا لسن المعاش وتثبيت العمالة المؤقتة وتحسين أوضاعهم الوظيفية، وأنهم لن يكتفوا بإقالة المدير الإدارى للشركة لقبول فض الإضراب.