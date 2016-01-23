دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار حظر النشر فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات

أقام على أيوب المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار حظر النشر الصادر فى القضية رقم 75 لسنة 2016 بشأن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.

وذكرت الدعوى المسجلة برقم 24296 لسنة 70 قضائية، أن قرار حظر النشر فى القضية مخالفا لنص المادة 68 من الدستور المتعلقة بحق المعرفة، إذ أن كل خصم من العلم الصحيح بالحقائق يؤدى إلى زيادة الجهل والانتقاص من الوعى العام، كما يجرد وسائل الإعلام من تأثيرها الإيجابى فى الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين وتبنى قضاياهم.