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تحقيقات السطو على صرافة الدقى: المتهمون سرقوا مليون ونصف والكاميرات رصدتهم

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تحقيقات السطو على صرافة الدقى: المتهمون سرقوا مليون ونصف والكاميرات رصدتهم تحقيقات السطو على صرافة الدقى: المتهمون سرقوا مليون ونصف والكاميرات رصدتهم
كشفت تحقيقات نيابة الدقى برئاسة المستشار محمد بدوى رئيس النيابة، عن تفاصيل الهجوم المسلح، الذى شنه 4 مسلحين على شركة المعادى للصرافة صباح اليوم السبت، عن أن المتهمين أطلقوا النيران تجاه الشركة لإرهاب العاملين بها واستولوا على مبلغ مليون ونصف جنيه.

وكشفت فيديوهات الكاميرات والمتواجدة بمحيط الحادث عن أوجه المتهمين الأربعة، وجار التحرى عنهم لضبطهم وإحضارهم، وأسفرت المعاينة عن تجميع عدد من فوارغ الطلقات التى اطلقها المتهمين لإرهاب العاملين، وتم إرسالها للمعمل الجنائى لفحصها.

وطلبت النيابة فى نهاية التحقيقات بسرعة تحديد هوية المتهمين، لإصدار أمر بضبطهم وإحضارهم، وتفريغ كاميرات المراقبة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وتقرير المعمل الجنائى.

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مصر 365