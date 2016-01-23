البطيخ والخس والخيار.. أكلات شتوية تقلل الجفاف وترطب جسمك

خلال فصل الشتاء، تكثر الإصابة بالجفاف، وهو عبارة عن فقدان الجسم قدرته على ترطيب نفسه، بحيث تظهر تدريجيا الأعراض المرضية للجفاف سواء على البشرة الخارجية بالتشقق أو الخشونة، أو أعراض عضوية على شكل إعياء وضعف وغيرها.

وتوضح الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، أن ترطيب الجسم يحتاج إلى نظام غذائى غنى بالأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من السوائل، هذا بالإضافة إلى شرب كميات كبيرة من المياه بشكل منظم دون إسراف أو تفريط، فعلى سبيل المثال يمكن تناول كوب كامل كل ساعة أو اثنين، وبذلك يعمل هذا النظام على ترطيب الجسم وتمنع حدوث الجفاف كما ان هذه الأطعمة تتميز بغناها بالألياف الهامة للغاية لسلامة الجسم.

ومن أهم هذه الأطعمة التى تذكرها أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة:

*البطيخ: من المعروف أنه من أشهر أنواع الفاكهة الغنية جدا بالماء، وبذلك يعمل على ترطيب وإنعاش الجسم.

*الخيار: وهو مرطب خارجى للبشرة وداخلى عند تناوله، فهو يحتوى على أكثر من 90% مياه كما أنه يتميز بأنه قليل السعرات الحرارية ويمكن تناوله بمفرده أو إضافته إلى السلطات.

*الجزر: يحتوى على نسبة عالية من الماء وغنى بفيتامين A.

*الخس والسبانخ: من أكثر الخضروات الورقية الغنية بالسوائل الهامة وتساعد على ترطيب الجسم لفترة طويلة.

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