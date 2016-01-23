محافظ المنوفية يحيل مزورى تعيينات مستشفى شبين الكوم للنيابة

أحال الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، المتسببين فى المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات إلى النيابة العامة، حيث تبين تسلم بعض الأشخاص العمل بمستشفيات الحميات والرمد بشبين الكوم دون تعيينهم بالوزارة، وصرف مبالغ مالية لهم بدون وجه حق، بناءً على قرارات نقل غير صحيحة منسوبة لمديررية الصحة، بالرغم من عدم سابقة تعيينهم بالمديرية نهائيا، ما دعا المحافظ على الفور إلى إيقاف هؤلاء الأشخاص فوراً عن العمل وعدم صرف أى مبالغ مالية لهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لتحديد المسئوليه القانونية، وأوجه القصور فى الرقابة والمتابعة التى أدت إلى قيام بعض العاملين غير المسئولين بتوجية خطابات للمستشفيات لتسليم العمل لبعض الأشخاص غير العاملين دون سند قانونى.

وأكد عبد الباسط، فى بيان له اليوم، أن الفساد المالى وجه خطير من أوجه الفساد الذى ينبغى محاربته، والوقوف بحزم فى وجهه، لأنه يفتح الباب لإهدار المال العام، الأمر الذى لا يرتضيه الوطن والمواطن.

وكانت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أعلنت اكتشافها قيام مجهولين بتزوير قرارات نقل لأشخاص غير معينين فى الأساس بالوزارة إلى مستشفى حميات شبين الكوم ومستشفى الرمد واستلامهم العمل وتوفير مرتبات لهم دون وجه حق.