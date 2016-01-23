جامعة بني سويف توافق على إنشاء المعهد القومي للكبد ‎

وافق مجلس جامعة بني سويف، في جلسته رقم “130″ المنعقدة في 19/1/2016 برئاسة الدكتورأمين لطفي رئيس الجامعة، على إنشاء المعهد القومي للكبد الوبائي ببنى سويف، واللائحة الأكاديمية مع توافر المقومات المادية والبشرية والأكاديمية، وتفويض رئيس الجامعة باتخاذ كافة الإجراءات للحصول على تعديل اللائحة طبقا لقانون تنظيم الجامعات ومخاطبة المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

يأتي ذلك، في إطار اهتمام جامعة بنى سويف بتقديم الخدمات الطبية والرعاية والتوعية الصحية للمجتمع واهتمام القطاع الطبي والجامعة وكلية الطب البشري ووحداتها لتقديم هذه الخدمات المتطورة خاصة في مجال الكبد والجهاز الهضمي وحتى يصبح المعهد متميزا ورائدا إقليميا في مجال التشخيص والعلاج والوقاية.

وأوضح لطفي، أن اهتمام الجامعة بإنشاء هذا المعهد يأتي من منطلق مسئولية البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة في المساهمة والحفاظ على صحة المصريين باستخدام التقدم العلمي الملحوظ في وسائل التشخيص والعلاج والوقاية من الأمراض خاصة بعد أن أصبحت أمراض الكبد والجهاز الهضمي هي الأكثر انتشارًا بين المصرييين، حيث الإصابة به أصبح مشكلة قومية ملحة تستدعي تكاتف جميع مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسات العلمية والبحثية لحلها باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه من بين أهداف ورسالة المركز هو تدريب صغار الأطباء والباحثين على المهارات الاكلينيكية والبحثية عالية المستوى والتعاون مع المؤسسات البحثية المحلية والدولية مع تطور أساليب التشخيص والعلاج على أسس علمية ثابتة وفريق مؤهل من القائمين بالعمل في قسم الكبد والجهاز الهضمي بكلية الطب بالجامعة.