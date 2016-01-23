انتحار موظف من الطابق الخامس بعد مطاردة أسرة طفل اغتصبه ببولاق الدكرور

أقدم موظف على الانتحار من الطابق الخامس، أثناء محاولته الهروب من أسرة طفل اغتصبه بمنطقة بولاق الدكرور.

وأكدت التحريات أن والد الطفل احتجز المتهم داخل شقة بمنطقة بولاق الدكرور، لقيامه بالتعدى جنسيا على نجله، بمساعدة اثنين آخرين، وحاول الموظف الهروب منهم فألقى بنفسه من الطابق الخامس ليلقى مصرعه فى الحال.

وبانتقال المقدم هانى الحسينى، رئيس المباحث، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط والد الطفل وعاطلين لاتهامهم باحتجاز القتيل قبل وفاته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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