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لاجئون سوريون: عناصر من "داعش" نجحوا فى دخول ألمانيا بين اللاجئين

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لاجئون سوريون: عناصر من "داعش" نجحوا فى دخول ألمانيا بين اللاجئين لاجئون سوريون: عناصر من "داعش" نجحوا فى دخول ألمانيا بين اللاجئين

>قال لاجئون سوريون فى ألمانيا إن بعض عناصر تنظيم "داعش" الإرهابية يتواجدون بين اللاجئين السوريين فى ألمانيا.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" تصريحات خاصة لأحد اللاجئين السوريين المسيحيين فى ألمانيا، قال فيها إن أحد عناصر داعش يعيش الآن فى فرانكفورت وأن هذه ليست الحالة الوحيدة، وأضافت القناة أن العديد من المسيحيين الذين التقتهم فى ألمانيا تعرضوا للاعتقال من حركة "داعش" الإرهابية وأنهم خلال فترة الاعتقال كانوا يطلبون من الله أن يقتلوا بالرصاص وليس بقطع الرأس.

نفس الأشخاص يمرون بتجرية خوف مريرة الآن بسبب المخاوف التى تابعتهم طوال الطريق حتى ألمانيا عقب أن رأوا هذا الشخص المرتبط بتنظيم الدولة يعيش بينهم وفقا للقناة، وقال أحد اللاجئين الذى طلب عدم ذكر اسمه :"لقد أوقفنى هذا الشخص فى أحد نقاط التفتيش على مقربة من قريتى فى سوريا، لقد بحثت عنه ووجدته على موقع فيس بوك. دخلت على صفحته وإذا به هو الشخص نفسه مرة أخرى".

وأضاف:"شعرت بخوف شديد أن هذا الإرهابى يتواجد فى دولة ديمقراطية مثل ألمانيا ليعيش هنا."، وتعجب اللاجئى من سبب وجود مثل هذا الشخص الذى أوقف عائلات كثيرة فى المانيا ليتمتع بصفة اللاجيء فى ألمانيا، يشار إلى أن هذا كان أحد الأمثلة على وجود داعشيين فى ألمانيا وسط اللاجئين وفقا للقناة .
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مصر 365

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