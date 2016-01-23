المرصد السورى: مقتل أكثر من 75 شخصا فى غارات على "الرقة" و"دير الزور"

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بمقتل أكثر من 75 شخصا فى غارات جوية على مناطق فى مدينة الرقة شمال وسط سوريا وريف دير الزور شرق البلاد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضاف مدير المرصد -الذى يتخذ من لندن مقرا له- رامى عبدالرحمن، حسبما نقلت قناة "العربية الحدث" الإخبارية السبت، أن 44 شخصا لقوا مصرعهم فى غارات على بلدتين بريف دير الزور الشرقى أكثر من نصفهم من النساء والأطفال، فيما سقط 32 شخصا بينهم 11 طفلا و11 سيدة فى غارات على أحياء بمدينة الرقة.

يشار إلى أن طائرة حربية من المجموعة الجوية الروسية فى سوريا دمرت، فى وقت سابق، مركز قيادة وثكنة لقاعدة تابعة تنظيم "داعش" خلال غارة وجهتها فى ريف دير الزور.

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