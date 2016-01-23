نيابة بلبيس تعاين جثة مسجل خطر قتل فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة

انتقل، منذ قليل، المستشار أمير نوار رئيس نيابة بلبيس، بإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لجنوب الشرقية، لمعاينة موقع الشقة التى كان متواجد بها "أدهم الحكيم" أخطر العناصر الإجرامية بمدينة بلبيس، بعد أن لقى مصرعه على يد قوات الشرطة.

وكان اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث المديرية، يفيد مقتل "أدهم الحكيم" مسجل خطر، وذلك بعد تبادل النيران بينه وبين والشرطة.

حيث وردت معلومات عن تواجد أدهم الحكيم أخطر مسجل خطر بشقة بمنطقة سعدون، وبمداهمة الشقة أطلق النيران على الشرطة، ما أسفر عن مصرعه.

فيما أفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، أن المأمورية قادها اللواء مصطفى عصام مساعد مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية، بالتنسيق مع اللواء هشام خطاب مدير مباحث الشرقية.

- مصرع مسجل خطر فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة أثناء صبطه بالشرقية