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نقل معاون مباحث بالمنوفية لإدارة البحث الجنائى لتعديه على محاميين

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نقل معاون مباحث بالمنوفية لإدارة البحث الجنائى لتعديه على محاميين نقل معاون مباحث بالمنوفية لإدارة البحث الجنائى لتعديه على محاميين
قرر اللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، نقل الضابط "كريم.ع" معاون أول مباحث مركز السادات إلى إدارة البحث الجنائى بالمديرية، وذلك لقيام اثنين من محامى مدينة السادات باتهامه بالتعدى بالسب والضرب عليهما.

جدير بالذكر أن العشرات من محامى مدينة السادات قد دخلوا فى اعتصام مفتوح، داخل مقر نقابة المحامين بالسادات، احتجاجًا على قيام أحد ضباط الشرطة ويدعى"كريم.ع" معاون مباحث المركز، بالتعدى بالسب والضرب على اثنين من المحامين وهم "محمد علوانى، وأحمد فوزى".

من جانبه، أدان خالد راشد نقيب المحامين بالمحافظة ما حدث من تعدٍّ من قبل ضابط الشرطة للزميلين، مؤكدا أنه تم بحث الموضوع مع اللواء محمد مسعود مدير الأمن، واللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية، وتم حل الموضوع نهائيا.

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مصر 365