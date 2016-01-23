انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول بالشهادة الابتدائية بالسويس..اليوم

أنهى اليوم السبت، تلاميذ الشهادة الابتدائية بمحافظة السويس، امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الحالى 20015 / 2016، بأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية، كما أدى اليوم طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان فى مادة الدراسات الاجتماعية.

وعن المرحلة الثانوية فقد أدى طلاب الصف الأول الثانوى العام الامتحان فى مواد الفيزياء والتاريخ والتربية الدينية، فيما استمرت أعمال امتحانات النقل بمدارس التعليم الفنى الصناعى والتجارى والزراعى.

وأعلنت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم عن عدم تلقى أى شكاوى بخصوص الامتحانات فى جميع اللجان الامتحانية.

وكان عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، قد قام بالمرور على مدرستى عمربن الخطاب الإعدادية بنين والزهراء الإعدادية بنات، لمتابعة سير الامتحانات وانضباط لجانها.