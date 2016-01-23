أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول بالشهادة الابتدائية بالسويس..اليوم

Google+ Print
انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول بالشهادة الابتدائية بالسويس..اليوم انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول بالشهادة الابتدائية بالسويس..اليوم
أنهى اليوم السبت، تلاميذ الشهادة الابتدائية بمحافظة السويس، امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الحالى 20015 / 2016، بأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية، كما أدى اليوم طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان فى مادة الدراسات الاجتماعية.

وعن المرحلة الثانوية فقد أدى طلاب الصف الأول الثانوى العام الامتحان فى مواد الفيزياء والتاريخ والتربية الدينية، فيما استمرت أعمال امتحانات النقل بمدارس التعليم الفنى الصناعى والتجارى والزراعى.

وأعلنت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم عن عدم تلقى أى شكاوى بخصوص الامتحانات فى جميع اللجان الامتحانية.

وكان عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، قد قام بالمرور على مدرستى عمربن الخطاب الإعدادية بنين والزهراء الإعدادية بنات، لمتابعة سير الامتحانات وانضباط لجانها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365