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وزارة الداخلية تدفع بقيادات جديدة لإدارة ملف سيناء ومواجهة الإرهاب

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وزارة الداخلية تدفع بقيادات جديدة لإدارة ملف سيناء ومواجهة الإرهاب وزارة الداخلية تدفع بقيادات جديدة لإدارة ملف سيناء ومواجهة الإرهاب
أصدر وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، قرارا بترقية اللواء على أبو زيد، مدير أمن شمال سيناء، لمنصب نائب مساعد الوزير لمنطقة سيناء، وتعيين اللواء سيد الحبال مديرًا لأمن شمال سيناء بدلاً منه.

كما شملت الحركة، نقل اللواء أحمد سعيد، مدير الإدارة العامة للأمن المركزى فى سيناء، إلى إدارة الأمن المركزى فى جنوب الصعيد، ونقل اللواء عبد المطلب الدسوقى مدير إدارة الأمن المركزى بجنوب الصعيد إلى منصب مدير إدارة الأمن المركزى بشمال سيناء.

وجاءت حركة التغيرات المفاجئة بعد الاحداث الارهابية المتكررة التى شهدتها سيناء مؤخراً، واستهداف رجال الشرطة بصفة مستمرة.

وأكدت مصادر، أن الهدف من الحركة ضخ دماء جديدة لإدارة ملف سيناء والتعامل مع الإرهاب ومواجهة الجماعات المتطرفة، فى ظل انتشار الجماعات الإرهابية بالعريش والشيخ زويد ورفح، فضلاً عن تدعيم قطاع الأمن المركزى بسيناء بقيادة جديدة.

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مصر 365