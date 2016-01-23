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مصدر أمنى عراقى: اجلاء أكثر من 9 آلاف مدنى من الرمادي

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مصدر أمنى عراقى: اجلاء أكثر من 9 آلاف مدنى من الرمادي مصدر أمنى عراقى: اجلاء أكثر من 9 آلاف مدنى من الرمادي

>ذكر مصدر أمنى عراقى أن عدد المدنيين الذين جرى اجلائهم من مناطق العنف بالرمادى إلى مخيمات النازحين بلغ أكثر من تسعة آلاف مدنى من مختلف الأعمار.

وقال العقيد ياسر الدليمى من قيادة شرطة الأنبار لوكالة الأنباء الألمانية(د. ب. ا)أن" عمليات الإجلاء التى قامت بها قوات الأمن العراقية خلال الأسابيع الماضية التى شهدت عمليات عسكرية لتطهير الرمادى من تنظيم داعش الإرهابى كانت شاقة للغاية لأن الإرهابيين يحاولون ابقاء المدنيين رهائن عندهم".

أضاف الدليمى أن" عدد المدنيين الذين تمكنت قوات الأمن من اجلائهم من مناطق الرمادى وضواحيها الشرقية والغربية تجاوز تسعة آلاف مدنى غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، العديد من المدنيين قتلوا بنيران داعش جراء محاولتهم الخروج عن طاعته".

ولفت الدليمى إلى" أنه حتى الان توجد العديد من العائلات فى مناطق السجارية والمضيق وجويبة وقواتنا تتبع خطط عسكرية عدة فى محاولة الحفاظ على ارواح المدنيين الذين اتخذهم التنظيم الإرهابى سواتر أمنية ضد قصف الطيران الحربى والمدفعى وتقدم القطعات لإسترجاع الأراضى المغتصبة".

وما تزال العمليات العسكرية حتى اليوم السبت متواصلة فى مناطق شرقى الرمادى حيث يتوقع تحريرها خلال الساعات المقبلة بحسب تقديرات عسكريين فى قيادة عمليات الأنبار.
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مصر 365