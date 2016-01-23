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نتانياهو يحرض ضد عباس والسلطة الفلسطينية فى "دافوس"

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نتانياهو يحرض ضد عباس والسلطة الفلسطينية فى "دافوس" نتانياهو يحرض ضد عباس والسلطة الفلسطينية فى "دافوس"
فى محاولة جديدة للتحريض ضد السلطة الفلسطينية ورئيسها، ذكرت إذاعة "صوت إسرائيل" اليوم السبت، أن مصادر فى ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو اتهمت رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالهروب من مسئوليته عن عدم إجراء مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقالت المصادر الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلى وجه مجددا فى كلمته أمام منتدى "دافوس" الاقتصادى الدعوة إلى عباس لاستئناف المفاوضات دون شروط مسبقة. وعقبت المصادر على تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية أمس الجمعة، خلال لقاء مع صحفيين إسرائيليين فى رام الله من أن الجانب الإسرائيلى رفض الاستجابة لمبادرة طرحت مؤخرا لعقد اجتماع بين نتانياهو وعباس، وذلك رغم موافقة الجانب الفلسطينى على عقد مثل هذا الاجتماع.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى قد اجتمع فى "دافوس" مساء أمس بوزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجرينى، وقال لها أن تعامل الاتحاد الأوروبى مع إسرائيل يدل على الكيل بمكيالين، حسب وصفه.

من جهتها قالت المسئولة الأوروبية أن الاتحاد الأوروبى لا يقاطع إسرائيل، مضيفة أنها شاهدت مقطع الفيديو الذى عممته إسرائيل على وزراء الخارجية الأوروبيين والذى يظهر التحريض ضد اسرائيل فى التلفزيون وجهاز التعليم الفلسطينيين.

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مصر 365