وكيل تعليم أسيوط يتابع أعمال تصحيح الشهادة الابتدائية

تفقد عبد الفتاح أبو شامة وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، سير العمل بلجان تقدير الدرجات للشهادة الابتدائية للعام الدراسى 2015-2016، والتى بدأت منذ الخميس الماضى، وتستمر لمدة أسبوع، وذلك بمقر لجان تقدير إدارة أسيوط التعليمية بمدرستى الطليعة ومحمد فريد الابتدائية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، خلال الجولة على حرص الوزارة على تلبية احتياجات المعلمين مقدرى الدرجات، وفقاً للإمكانات المتاحة، مشيدا بالجهود المبذولة للانتهاء من عملية التصحيح فى الوقت المحدد.

وأشارأبو شامة إلى أنه أصدر تعليماته بعدم التردد فى الرجوع إليه فى أى مشكلة قد تطرأ أثناء عملية التصحيح فور ظهورها للعمل على حلها، مشددا على منع دخول أى شخص لمقار لجان تقدير الدرجات من غير ذوى الصفة سوى المصححين فقط، منوها على أن المديرية بذلت كل الجهد لتوفير الراحة للمصححين وتذليل العقبات للمقدرين حتى يتم التصحيح فى جو من الهدوء.

وطالب أبو شامة المعلمين بضرورة التأنى فى عملية التصحيح والمراجعة، حتى يأخذ كل طالب حقه بمنتهى العدالة، ولتحقيق أكبر قدر من الحيادية والعدالة بين الطلاب، ومراعاة المعدلات القانونية لتوزيع الأوراق.

وفى السياق ذاته أوضح محمود مصطفى على مدير إدارة التعليم الابتدائى بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، أن عدد لجان تقدير الدرجات على مستوى جميع القطاعات بلغ 18مقرا يتم من خلاله أعمال التصحيح.

وأوضح مدير إدارة التعليم الابتدائى أن أعمال التصحيح بدأت بجميع الإدارات منذ الخميس الماضى، عدا إدارة أسيوط والتى بدأت فيها أعمال التصحيح من الأربعاء، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تنتهى أعمال التصحيح مع نهاية الأسبوع الجارى.

يذكر أن طلاب الشهادة الابتدائية بأسيوط كانوا قد أنهوا امتحانات الفصل الدراسى الأول من العام الدراسى الحالى يوم الثلاثاء الماضى 19يناير الجارى.