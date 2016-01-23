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غلق بوغازى الإسكندرية والدخيلة بسبب ارتفاع الأمواج وسوء الأحوال الجوية

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غلق بوغازى الإسكندرية والدخيلة بسبب ارتفاع الأمواج وسوء الأحوال الجوية غلق بوغازى الإسكندرية والدخيلة بسبب ارتفاع الأمواج وسوء الأحوال الجوية
قال رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إنه تم غلق بوغازى الإسكندرية والدخيلة صباح اليوم السبت، بسبب سوء الأحوال الجوية، وتجاوز سرعة الرياح إلى 30 عقدة، وارتفاع الأمواج إلى أكثر من 3 أمتار.

ووجه اللواء بحرى مدحت عطية رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء، فى بيان، بضرورة متابعة الرصدة الجومائية "وحدة قياس" أولا بأول، وتوخى الحذر فى أعمال الشحن والتفريغ، حفاظًا على سلامة الأرواح والسفن والمعدات والشاحنات.
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