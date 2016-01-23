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بالصور.. 300 عضو برلمانى يطالبون "عبد العال" باستحداث لجنة لذوى الإعاقة

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بالصور.. 300 عضو برلمانى يطالبون "عبد العال" باستحداث لجنة لذوى الإعاقة بالصور.. 300 عضو برلمانى يطالبون "عبد العال" باستحداث لجنة لذوى الإعاقة
تضامن 300 عضو بمجلس النواب، مع نواب مقاعد الإعاقة بالمجلس فى مطلبهم باستحداث لجنة للإعاقة والشئون الاجتماعية، وتقدموا بذلك المطلب إلى المستشار على عبد العال رئيس المجلس لاتخاذ اللازم.

قالت النائبة الدكتورة هبة هجرس منسق عام رابطة نواب مقاعد الإعاقة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، إن طلب استحداث لجنة للإعاقة بالبرلمان هى بداية لوضع قضايا الإعاقة بحسب أهميتها فى موقعها المناسب على سلم أولويات العمل التشريعى فى مجلس النواب، مشيرة إلى أنه حتى الآن رغم أهمية قضايا الإعاقة وتشعبها الكبير، إلا أنه تم حصرها فى فرع من ثلاثة فروع بلجنة الشئون الاجتماعية، والتى تضم بجانب الشئون الاجتماعية الأوقاف والشئون الدينية.

وأشارت هبة، إلى أن الأشخاص ذوى الإعاقة يتجاوز عددهم فى 12 مليون مواطن، ويعانون بشدة من التهميش لعقود طويلة، وأنه لأول مرة فى تاريخ ممارسة الحياة السياسية فى مصر يمثل أبناء هذه الشريحة بـ9 نواب داخل البرلمان فى ترجمة لما نص عليه دستور مصر 2014، وأن الوضع الطبيعى الآن بعد تواجد نواب من الأشخاص ذوى الإعاقة بين نواب الأمة أن تستحدث لجنة تناقش قضاياهم.

وأضافت:"أن النواب على مقاعد الإعاقة لن يكونوا أبدا مجرد ديكور يجمل وجه مجلس النواب ولن يقبلوا بأقل من تواجد حقيقى لهم داخل البرلمان، بما يدعم قضايا شريحتهم وينصف حقوق ملايين المصريين من الأشخاص ذوى الإعاقة، وان نواب مقاعد الإعاقة داخل البرلمان يدركون جيدا تطلعات ملايين المصريين من الأشخاص ذوى الإعاقة وأسرهم، ولن يخيبوا أبدا أمال عقدتها شرائح كبيرة عليهم."

وتوقعت هجرس أن ينال طلبهم دعما خاصا من المستشار على عبد العال رئيس مجلس النواب، قائلة: "عدالة مطالبنا ودعم كل مستويات القيادة السياسية الآن فى مصر لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة يجعلنا لا نتوقع من المستشار على عبد العال رئيس مجلس النواب الموقر غير الدعم المطلق لمطالبنا، ولكل طرح سوف نطرحه أو يطرحه أحد النواب من أجل حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى ربوع مصر".

وأوضحت هجرس أن تضامن 300 نائب من أعضاء المجلس مع مطالبهم أمر متوقع لعدالتها وأهميتها، وتاعبت: "وإن كنا نتوقع عدم اعتراض نائب واحد على مطلبنا إذا ما أجرى تصويت داخل البرلمان على استحداث لجنة للإعاقة، فنواب الأمة يعلمون جيدا أنهم يمثلون كل المصريين ومن بينهم شرائح الأشخاص ذوى الإعاقة، ولن يقف نائب واحد أمام مصلحة شريحة مهمة من الشرائح التى أوصلته إلى مقعد مجلس النواب، وأنه إذا ما أراد دعم هذه الشريحة فى المستقبل فلابد أن يبذل جهدا لكى يدعم طموحاتها وحقوقها".

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

- إرسال مشروع قانون ذوى الإعاقة لمجلس النواب تمهيدا لإقراره
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مصر 365

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