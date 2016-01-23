جيجر لوكولتر في يوم البولو البريطاني

في ضيافة صاحب السمو غاج سينغ الثاني مهراجا ماروار- جودبور، رحّب معهد جودبور للبولو و الفروسية بفِرَق البولو المشاركة متمنياً لهم منافسةً ممتعة على مدى اليومين.

انطلاقة اليوم البريطاني للبولو في الهند، كانت مع المباراة الافتتاحية بين فريق البريطانيين في المهجر و فريق جودبور، و عقب المنافسة جاءت لعبة جمعت بين جودبور و موندوتا فورت آند بالاس

بدأ اليوم الثاني في منافسة اليوم البريطاني للبولو - الهند بمباراة بولو الدراجات الهوائية بين فريقي الفرسان و الحرس (كافارلي، غاردز)، تلاها لعبة بين فريق كليّة إيتون و فريق كليّة تشارلز راسل سبتشليز مايو، نظيره الهندي و معاصره. و قد مُنِحَت جائزة جيجر- لوكولتر "المهر اللاعب الأفضل" للمهر "ريا" الذي يملكه صاحب السمو مهراجا جايبور، ساواي بادماناب سينغ، و قام بتقديم الجائزة مارك دو بانافيو مدير جيجر- لوكولتر لمنطقة الشرق الأوسط.

تمت التحضيرات لهذه المناسبة في الحدائق و شكّل القصر المهيب "أوميد بافان" خلفيةً رائعة للمكان، حيث سيتم الاحتفال المشهدي الرائع بالذكرى السنوية الخامسة و الثمانين للساعة الرمز "ريفيرسو" و الذي استمر تحت سماء مُرصعة بالنجوم مع حفل عشاء و عرضٍ للأزياء بالإضافة إلى مزاد. قامت جيجر- لوكولتر بالتبرع بساعة ريفيرسو للمزاد مما مكن من جمع مبلغ يُقدر بـ 11,000 دولار أمريكي لمؤسسة الإصابات في الرأس و الإصابات في الرأس الناتجة خلال ممارسة الرياضة، تلك المؤسسة التي أسسها صاحب السمو غاج سينغ الثاني مهراجا ماروار - جودبور.