من هي الأكثر أناقة بين نجمات هذا الأسبوع؟

كان هذا الأسبوع حافلاً منذ بدايته بأجمل الإطلالات التي ظهرت على السجادة الحمراء؛ فبين احتفالات توزيع الجوائز في هوليوود وغيرها من الحفلات السينمائية، بالإضافة إلى عروض الأزياء التي تقام في ميلانو والعالم، وجدنا العديد من الإطلالات التي تستحق أن نستعرضها معاً لنتوّج الأجمل بينها.

في بداية هذا الأسبوع، أقيم حفل توزيع جوائز Critics' Choice Awards، فحضرت النجمات بكامل أناقتهن على سجادته الحمراء، وكانت الممثلة الشابة سواريز رونان Saoirse Ronan من أجمل الحاضرات بفستان سماويّ جميل مزيّن على الأكتاف بتطريز ذهبي ، بينما نافستها الممثلة ريتشيل ماكآدمز Rachel McAdams بإطلالة بفستان عوديّ جذاب، يحمل توقيع المصمم اللبناني إيلي صعب.

وفي هذا الأسبوع، أقامت مجلّة Elle كذلك حفلاً ساهراً على شرف نجمات التلفزيون، حضره العديد من النجمات الشابات، مثل: نينا دوبريف Nina Dobrev و ساره هايلاند Sarah Hyland ...

من ناحية أخرى، شاهدنا العارضة جيجي حديد Gigi Hadid متألقة بفستان أسود ذي تصميم مميز، أثناء حضورها عرض Maybelline في مدينة نيويورك، بينما لجأت الممثلة الأنيقة كيت بلانشيت Cate Blanchett لاختيار كلاسيكيّ بسيط في إطلالتها الأخيرة، في طوكيو.

جمعنا لك باقة من الإطلالات الجذابة التي ظهرت في هذا الأسبوع، فتصفّحيها وأخبرينا بالأجمل برأيك.