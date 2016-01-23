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زيزو ينفي تسلمه تقريرا فنيا عن الفريق من بيسيرو

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زيزو ينفي تسلمه تقريرا فنيا عن الفريق من بيسيرو زيزو ينفي تسلمه تقريرا فنيا عن الفريق من بيسيرو

نفى عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكرة والمدير الفني المؤقت لنادي الأهلي، ما تردد عن تسلم تقريرا فنيا من جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق للفريق.

جوزيه بيسيرو رحل عن الفريق وانتقل لتدريب نادي بورتو البرتغالي خلال الأيام السابقة.

وعن ذلك، قال زيزو: "رحيل بيسيرو كان مفاجأً ولم يستغرق سوى 4 ساعات، كما أنني لم أطلب منه تقريرا من الأساس".

وأضاف "كل ما أثير حول تلك النقطة مجرد اجتهادات صحفية لا أساس لها من الصحة".

ويلتقي الأهلي مع نظيره الاتحاد السكندري عصر اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 16 من الدوري المصري.

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