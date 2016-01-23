جيوسيبي روسي: جاهز لبداية اللعب مع ليفانتي من المباراة المقبلة

(إفي): أكد المهاجم الإيطالي جيوسيبي روسي أنه جاهز للمشاركة مع فريقه ليفانتي في مباراة الاثنين المقبل أمام لاس بالماس في الليجا، معربا عن امتنانه للنادي الإسباني على منحه فرصة اللعب بشكل مستمر.

وقال روسي "أنا جاهز للعب فورا، أشعر برغبة كبيرة في اللعب وإذا حدث ذلك الاثنين المقبل فسأكون سعيدا للغاية لخوض هذا اللقاء"، خلال أولى تصريحات اللاعب لدى وصوله إلى مطار مانسيس في مدينة فالنسيا.

ويوقع المهاجم الإيطالي اليوم عقد إعارته لليفانتي حتى يونيو المقبل قادما من فيورنتينا الإيطالي، وقد أعرب عن شعوره بالإثارة لارتداء قميص الفريق الإسباني الذي يحتل المركز الأخير في الليجا.

وأوضح "اخترت ليفانتي لأنني أشعر برغبة كبيرة في اللعب لهذا الفريق ولأن لدي تطلع نحو اللعب كي أتطور، حيث أنني حظيت خلال الأشهر الماضية بفرص محدود وينبغي أن أقول شكرا لليفانتي على هذه الفرصة".

يشار إلى أن روسي سبق له وأن لعب لصالح فريق فياريال الإسباني في الفترة بين 2007 و2013 قبل أن ينتقل إلى فيورنتينا الإيطالي الذي أعاره بدوره إلى ليفانتي.

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