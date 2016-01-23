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تأجيل محاكمة متهمي «تجمهر وثأر أوسيم» لـ 24 فبراير لتعذر حضور المتهمين

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تأجيل محاكمة متهمي «تجمهر وثأر أوسيم» لـ 24 فبراير لتعذر حضور المتهمين تأجيل محاكمة متهمي «تجمهر وثأر أوسيم» لـ 24 فبراير لتعذر حضور المتهمين

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، محاكمة 12 متهما اشتركوا في أحداث التجمهر بمنطقة أوسيم، لجلسة 24 فبراير المقبل لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.

كانت الأحداث قد أسفرت عن مقتل مجني عليه لوجود “خصومة ثأرية” ، كما شرعوا في قتل إثنين آخرين من بينهم طفل وذلك في القضية المعروفة بأحداث التجمهر بمنطقة “أوسيم “بالجيزة والتي تحمل رقم 14494 لسنة 2015.

وكانت النيابة قد احالت المتهمين للمحاكمة لاتهامهم بالاشتراك في تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر وحازوا أسلحة نارية ، وقد أسفر التجمهر عن مقتل المجني عليه “يحيي عبد المنعم” وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتله لوجود “خصومة ثأرية” بينهم ، كما شرعوا لذات الغرض في قتل إثنين آخرين من بينهم طفل.

 

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