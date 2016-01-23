إعدام ٧٠ كجم «أمخاخ أبقار» تالفة حاول سوداني تهريبها بمطار القاهرة

أعدمت سلطات مطار القاهرة الدولي 70 كجم مخ أبقار تالفة، كانت بحوزته راكب سوداني حاول تهريبها فور وصوله من الخرطوم لبيعها إلي المطاعم .

وقال الدكتور صفوت مبارك، مدير عام الحجر البيطري، انه أثناء رجال الجمارك اشتبهوا في أحد ركاب رحلة طيران “تاركو إير” رقم 112 والقادمة من الخرطوم، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 70 كيلوجرام مخ أبقار تالفة وغير صالحة للاستخدام .

وأضاف مدير عام الحجر البيطري، انه تم مصادرتها وتشكيل لجنة من رجال الجمارك والحجر البيطرى والصحى لاعدام المضبوطات عن طريق دفنها فى حفرة وتغطيتها بالجير الحى والمواد الكيماوية داخل احدي الأماكن بأرض المهبط .