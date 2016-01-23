أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مليون جنيه لتشغيل 40 بئرًا بالطاقة الشمسية في الوادي الجديد‎

Google+ Print
مليون جنيه لتشغيل 40 بئرًا بالطاقة الشمسية في الوادي الجديد‎ مليون جنيه لتشغيل 40 بئرًا بالطاقة الشمسية في الوادي الجديد‎

محافظة الوادي الجديد – أرشيفية

أعلنت وزارة الري والموارد المائية، اليوم السبت، عن تخصيص 20 مليون جنيه لتشغيل 40 بئرًا زراعيًا بالطاقة الشمسية بمحافظة الوادي الجديد.

وقال اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادي الجديد، إنه تم الانتهاء من اعداد كراسة الشروط، تمهيدًا لطرحها للشركات المتخصصة في مجال الطاقة الشمسية، خلال الشهر المقبل لبدء تنفيذ المشروع.

وأضاف، أنه سيتم تنفيذ المشروع علي 26 بئرًا زراعيًا بالفرافرة، و10 آبار بمنطقة الشب جنوب مركز باريس، و 4 آبار بمركز الداخلة، على أن يتم تعميم التجربة في حال نجاحها في الأربعين بئرًا.

وأشار المحافظ، إلى أن تشغيل الابار الزراعية بالطاقة الشمسية، سيوفر كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية، ويقلل من مشكلات تكرار أعطال الآبار الزراعية، خاصة التي تعمل بنظام الديزل والسولار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا