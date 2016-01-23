مليون جنيه لتشغيل 40 بئرًا بالطاقة الشمسية في الوادي الجديد‎

أعلنت وزارة الري والموارد المائية، اليوم السبت، عن تخصيص 20 مليون جنيه لتشغيل 40 بئرًا زراعيًا بالطاقة الشمسية بمحافظة الوادي الجديد.

وقال اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادي الجديد، إنه تم الانتهاء من اعداد كراسة الشروط، تمهيدًا لطرحها للشركات المتخصصة في مجال الطاقة الشمسية، خلال الشهر المقبل لبدء تنفيذ المشروع.

وأضاف، أنه سيتم تنفيذ المشروع علي 26 بئرًا زراعيًا بالفرافرة، و10 آبار بمنطقة الشب جنوب مركز باريس، و 4 آبار بمركز الداخلة، على أن يتم تعميم التجربة في حال نجاحها في الأربعين بئرًا.

وأشار المحافظ، إلى أن تشغيل الابار الزراعية بالطاقة الشمسية، سيوفر كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية، ويقلل من مشكلات تكرار أعطال الآبار الزراعية، خاصة التي تعمل بنظام الديزل والسولار.