بالصور.. حى غرب المنصورة يزيل الإعلانات المخالفة من الشوارع ويغرم أصحابها

شنت رئاسة حى غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية، حملة لإزالة الإعلانات غير المرخصة، من الشوارع الرئيسة بالحى، بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، صباح اليوم.

وقام عمال الحى، بنزع اللافتات و"البنرات" المضيئة، من أعلى أعمدة الإنارة، والجدران، حيث بدأت الحملة بشارع جيهان بمدينة المنصورة، وتم رفع ما يزيد على 100 لافتة مخالفة غير مرخصة، وسيتم تغريم أصحاب تلك اللافتات، وإرسال إنذارات إليهم، على العناوين الموضحة على تلك الإعلانات المخالفة.

وكان المحاسب حسام الدين إمام، محافظة الدقهلية، قد أعد خطة لترخيص الإعلانات بالمحافظة، وتقاضى رسوم عليها، وتوحيد شكل الإعلانات، للمحافظة على المظهر العام للمدينة.