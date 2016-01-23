أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. حى غرب المنصورة يزيل الإعلانات المخالفة من الشوارع ويغرم أصحابها

Google+ Print
بالصور.. حى غرب المنصورة يزيل الإعلانات المخالفة من الشوارع ويغرم أصحابها بالصور.. حى غرب المنصورة يزيل الإعلانات المخالفة من الشوارع ويغرم أصحابها
شنت رئاسة حى غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية، حملة لإزالة الإعلانات غير المرخصة، من الشوارع الرئيسة بالحى، بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، صباح اليوم.

وقام عمال الحى، بنزع اللافتات و"البنرات" المضيئة، من أعلى أعمدة الإنارة، والجدران، حيث بدأت الحملة بشارع جيهان بمدينة المنصورة، وتم رفع ما يزيد على 100 لافتة مخالفة غير مرخصة، وسيتم تغريم أصحاب تلك اللافتات، وإرسال إنذارات إليهم، على العناوين الموضحة على تلك الإعلانات المخالفة.

وكان المحاسب حسام الدين إمام، محافظة الدقهلية، قد أعد خطة لترخيص الإعلانات بالمحافظة، وتقاضى رسوم عليها، وتوحيد شكل الإعلانات، للمحافظة على المظهر العام للمدينة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365